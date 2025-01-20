С пермского владельца затонувшего танкера взыскивают расходы по сбору мазута

ФГБУ «Морспасслужба» намерено взыскать стоимость работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море с владельца затонувшего танкера «Волгонефть-212» пермского ООО «Кама Шиппинг». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Краснодарского края.

В качестве второго ответчика в деле выступает ООО «Каматрансойл», связанное с «Кама Шиппинг». Третьим лицом является ЗАО «Волгатранснефть», владелец танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение одновременно с танкером «Волгонефть-212». Заявление о взыскании средств оставлено без движения до 14 февраля — за это время истец должен уплатить государственную пошлину, а также представить в суд данные о попытке досудебного урегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В феврале же Арбитражный суд Краснодарского края начнет рассмотрение двух заявлений Новороссийской транспортной прокуратуры с требованием привлечь собственника затонувшего танкера к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Один моряк погиб, капитанам судов предъявлено обвинение по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности при эксплуатации морского транспорта). Крушение танкеров привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами. Спасатели и волонтеры Анапы, Темрюкского района, Крыма ведут круглосуточные работы по очистке пляжа и спасению водоплавающих птиц и китообразных.