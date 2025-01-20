Двоим уфимцам вынесли приговор за похищение людей и грабеж

Кировский районный суд Уфы вынес приговор двоим уфимцам за незаконное лишение людей свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ) и разбой (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ), сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Им назначено 8,5 и 9 лет колонии строгого режима.

В суде установлено, что ночью в декабре 2022 года один из троих фигурантов уголовного дела пригласил знакомого с двумя товарищами в арендованную квартиру на Караидельской улице в Уфе обсудить деловые вопросы. В квартире на них напали. Фигуранты уголовного дела удерживали потерпевших, избивали их якобы за причастность к незаконному обороту наркотиков и, угрожая ножом, требовали 1,5 млн руб.

Один из пленников, которого приковали наручниками к батарее, сбежал, выпрыгнул из окна третьего этажа и получил тяжелую травму. Испугавшись приезда полицейских, подсудимые отпустили остальных похищенных и скрылись с места преступления. В последующем их задержали и арестовали до окончания следствия.

Ранее был вынесен обвинительный приговор третьему участнику преступления. С ним было заключено досудебное соглашение, и материалы уголовного дела вынесены в отдельное производство.

Майя Иванова