«Черноморец» сыграл вничью со «Спартаком»

Московский «Спартак» сыграл вничью со счетом 3:3 с новороссийским «Черноморцем» в товарищеском матче, который состоялся на тренировочных сборах в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Игра прошла без зрителей. За «Спартак» голы забили Манфред Угальде (19-я минута), Маркиньос (27-я) и Наиль Умяров (40-я). Матч стал единственным на первом сборе команды в 2025 году.

Следующий этап подготовки стартует 25 января в ОАЭ. В рамках сбора «Спартак» примет участие в Зимнем кубке Российской премьер-лиги, где встретится с московским «Динамо» и «Краснодаром». Завершающий сбор перед второй частью сезона пройдет в Турции с 18 по 25 февраля.

Ранее стало известно, что главный тренер команды Деян Станкович временно покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам. Позже сообщалось, что он отправился домой в связи с рождением дочери.

Анна Гречко