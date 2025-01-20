Для транспортировки мазута с кормы танкера «Волгонефть-239» выделят 30 цистерн

Для транспортировки откачанного мазута с кормы танкера «Волгонефть-239» дополнительно выделят 30 цистерн. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Сейчас у мыса Панагия откачивают мазут с помощью четырех битумовозов. Подготовлено 12 цистерн.

Представитель кубанского МЧС отмечает, что акваторию Черного моря продолжают мониторировать. За сутки обследовано 55 квадратных километров. Найденные пятна с мазутом на поверхности воды обработали сорбентом.

Всего за время ликвидации ЧС с пляжей Анапы и Темрюкского района собрали и вывезли 169 тыс. тонн загрязненного мазутом песка.

Татьяна Ручкина