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Администрация Таганрога объяснила исчезновение автобусов с онлайн-карт

Жители Таганрога получили ответ на жалобы о том, что городской общественный транспорт не всегда отображается в приложениях онлайн-карт. В ответе изданию «Таганрогская правда» пресс-служба администрации объяснила это глушением связи из-за проведения специальной военной операции.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Если транспорт попадает в зону с ограниченным приемом сигнала, то на восстановление соединения требуется время от 20 минут до двух часов», — говорится в сообщении.

МУП «ТТУ» ведет работу с системой ЭРА ГЛОНАСС, чтобы устранить проблему. Ранее граждане обратили внимание на неудобства, вызванные невозможностью отследить местоположение автобусов, электробусов и трамваев через «Яндекс. Карты».

Кроме того, люди остались недовольны работой электробусов на маршруте 2-Т, по их словам водители не соблюдают расписание. Власти постановили руководителю перевозчика МУП «ТТУ» провести инструктаж с сотрудниками о необходимости строго соблюдать график движения.

Дмитрий Ковалевский

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