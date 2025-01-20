Фермеры ЮФО снизили долю в общем объеме производства зерновых

По итогам 2024 года фермеры Южного федерального округа снизили свою долю в общем объеме производства зерновых и зернобобовых. В то же время по другим основным сельхозкультурам их вклад в общий урожай вырос или сохранился на уровне 2023 года, говорится в исследовании Росстата.

В прошлом году валовой сбор в хозяйствах всех категорий в ЮФО по зерновым и зернобобовым составил около 31,76 млн тонн. Больше трети – 11,92 млн тонн – доля фермеров. В 2024 году на них пришлось 37% сбора, годом ранее – 39%.

В Ростовской области фермеры получили 4,38 млн тонн зерновых, это около 38% валового сбора. В соседнем Краснодарском крае доля фермеров составил порядка 32% при объеме 4,32 млн тонн.

Фермеры ЮФО сохранили позиции по масличным культурам. Они собрали 1,69 млн тонн подсолнечника в округе – 42% от общего урожая, составившего 4 млн тонн. Годом ранее валовой сбор на юге превысил 5,22 млн тонн, на фермеров пришлось 2,2 млн тонн – также 42%.

Наибольший рост наблюдается у хозяйств, выращивающих сахарную свеклу. Их доля в общем урожае выросла за год с 15,4% до 19%. В Ростовской области на долю фермеров в 2024 году пришлось более 35% урожая сахарной свеклы.

Вячеслав Рыжков