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Самарский аэропорт Курумоч в 2024 году обслужил 3,57 млн пассажиров

Международный аэропорт Курумоч в 2024 году обслужил 3,57 млн пассажиров, что стало наивысшим показателем в новейшей истории. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В 2023 году услугами Курумоча воспользовались 3,54 млн человек. Тогда аэропорт стал 14-м в России по общему пассажиропотоку.

Самыми популярными направлениями из Самары остаются Москва (1,37 млн пассажиров), Санкт-Петербург (510 тыс. пассажиров) и Сочи (304 тыс. пассажиров). Всего внутри России путешествовали 2,8 млн человек, что составляет 78% от общего пассажиропотока.

В 2025 году полеты осуществлялись по 50 направлениям. Рейсы обслуживали 24 авиакомпании.

Андрей Сазонов

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