В Самарской области женщина зарегистрировала у себя 28 мигрантов

В Волжском районе возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Ей инкриминируется ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», сообщили сегодня в ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, факты были выявлены в ноябре прошлого года в ходе проверки и мониторинга информационной системы учета данных. Полицейские установили, что гражданка зарегистрировала в своей квартире 28 уроженцев соседних республик, не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

«За свои услуги она получила вознаграждение — около 30 тыс. руб. В настоящее время граждане сняты с миграционного учета»,— заявили в полиции.

Алексей Алексеев