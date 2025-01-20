Размер краевой субсидии «Амкару» останется на уровне прошлого сезона

В 2025 году краевая субсидия футбольного клуба «Амкар», как и в прошлом сезоне, составит 75 млн руб. Как заявил президент ФК Дмитрий Мартынов в рамках интервью для пресс-службы «Амкара», 10% клуб обязан вкладывать в развитие детского футбола. По его словам, клуб рассчитывает заработать примерно 12 млн руб. на продаже билетов, атрибутики и коммерческой деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото с сайта ФК «Амкар» Фото: фото с сайта ФК «Амкар»

Господин Мартынов отметил, что для выполнения всех условий получения субсидии клуб должен привлечь 25% внебюджетных средств. «Планируем спонсорские подписания, сейчас находимся в поиске генерального партнера на сезон»,— подчеркнул он.

Напомним, из всех пермских спортивных команд Прикамья «Амкар» оказался единственным, кому краевые власти сократили субсидию на 2024 год — со 125 млн руб. до 75 млн руб. Это произошло на фоне понижения команды в классе: команда осталась в низшей профессиональной футбольной лиге (дивизион Б, вторая лига), хотя перед началом сезона клубу ставилась противоположная задача — выйти в первый дивизион. Для этих целей бюджет клуба был увеличен до 200 млн руб. и стал крупнейшим среди команд этой лиги.