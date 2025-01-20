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Россельхознадзор ищет вывезенных из Нижегородской области 160 коров и быков

Вывоз крупной партии крупного рогатого скота в неизвестном направлении зафиксировали в Нижегородской области сотрудники регионального управления Россельхознадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) Красавина В.В. вывезло из села Стексово Ардатовского округа 160 голов крупного рогатого скота, включая 120 коров, без проведения карантинных мероприятий и оформления документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие животных.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фермеру объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Сотрудники Россельхознадзора устанавливают все обстоятельства незаконного вывоза живых животных.

Галина Шамберина

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