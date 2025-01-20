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В Ейске с 27 января подорожает проезд в автобусах

В Ейске стоимость проезда на городских автобусах увеличится до 45 руб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на транспортные компании ООО «Пассажирсервис», ООО «Трансрейс» и ООО «Дизель Авто», обслуживающие муниципальные маршруты.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Повышение цен будет происходить поэтапно. На маршрутах №1, 8, 10 новый тариф начнет действовать с 27 января, на маршрутах №2, 7, 18 — с 28 января, на маршрутах №4, 11 — с 29 января.

Стоимость проезда на сезонном маршруте №14 также составит 45 руб. Изменение вступит в силу с запуском автобуса 1 июня 2025 года.

Нурий Бзасежев

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