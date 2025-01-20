Жители ЯНАО передали за шесть дней более 40 единиц оружия для нужд СВО

За шесть дней около 50 жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обратились в Росгвардию для передачи оружия в зону специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Напомним, 14 января губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к жителям региона в своем telegram-канале с призывом последовать его примеру и передать имеющееся оружие на нужды военнослужащих. Процедура передачи оружия упрощена по решению президента РФ Владимира Путина. Для этого достаточно обратиться в ближайшее подразделение Росгвардии.

Ямальцы выразили желание передать 47 единиц оружия и 610 патронов к нему. Губернатор Дмитрий Артюхов первым передал гладкоствольное ружье и 350 патронов. По данным правительства ЯНАО, наибольшее количество оружия и боеприпасов планируют передать жители Ноябрьска, Муравленко, Губкинского (17 единиц и 530 патронов) и Салехарда (13 единиц).

По данным правительства ЯНАО, за последний год жители региона передали в зону СВО более 180 ружей и свыше 8 тыс. патронов.

Полина Щуцкая