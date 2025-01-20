На Дону увеличили размер единого пособия и ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. При назначении проходит комплексная оценка нуждаемости семьи, передает пресс-служба областного СФР.

Право на выплату единого пособия имеют семьи, доход которых меньше прожиточного минимума в регионе проживания. В 2025 году в области он составляет более 16,6 тыс. руб. Сумма единого пособия варьируется в зависимости от доходов семьи: для беременных 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, на ребенка – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.

Также с января 2025 года выросли выплаты единого пособия для беременных – от 9 тыс. до 18,1 тыс. руб. На ребенка выплаты составят от 8 тыс. до 16,1 тыс. руб.

На ежемесячную выплату из средств маткапитала могут рассчитывать семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека в регионе проживания. В Ростовской области сумма выплат составила более 33,3 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков