Доцента усть-катавского филиала ЮУрГУ отправили в колонию за взятки от студентов

Усть-Катавский городской суд приговорил доцента кафедры техники, технологии и строительства Института открытого и дистанционного образования ЮУрГУ Алексея Иршина к 3,5 года в колонии общего режима за получение взяток (ч.3 ст.290 УК РФ) от студентов, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с мая 2020 года по сентябрь 2021 года Алексей Иршин получил взятки от двух студентов на сумму 90 тыс. руб. Эти деньги он взял за внесение ложных оценок за зачеты и экзамены в электронные ведомости без фактической проверки знаний.

Суд учел признание вины Алексеем Иршиным, его раскаяние и содействие расследованию. Ему также назначен штраф в 600 тыс. руб. и запрет заниматься организационной деятельностью в системе образования в течение четырех лет.