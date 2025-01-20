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В Уфе планируют открыть сквер Союза писателей

Сквер Союза писателей может появиться в Уфе рядом с одноименным домом на Коммунистической улице, сообщил на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров. «На прошлой неделе мы посмотрели, как идет ремонт дома Союза писателей республики»,— отметил господин Хабиров. Он попросил первого заместителя премьер-министра правительства региона Урала Кильсенбаева и министра ЖКХ Башкирии Ирину Голованову найти возможность создания сквера. «Давайте сделаем сквер Союза писателей и посмотрим, кому памятник поставить»,— предложил глава региона.

В сентябре 2024 года Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии заключил контракт на ремонт «Дома жилого Поликарпова» (Дом Союза писателей) с ООО «Росстань» (Челябинская область) за 32,37 млн руб. Годом ранее Радий Хабиров после встречи с председателем Союза писателей Башкирии Айгизом Баймухаметовым поручил отремонтировать здание и «в перспективе создать на его площадке современное творческое пространство для литераторов».

Майя Иванова

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