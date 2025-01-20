Россия и Зимбабве будут сотрудничать в области здравоохранения

Правительства России и Зимбабве подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки. Страны будут сотрудничать в том числе при лечении инфекционных и неинфекционных заболеваний, сообщил Минздрав.

Документ подписали при встрече главы ведомства Михаила Мурашко с министром здравоохранения Зимбабве Дугласом Момбешорой. Среди приоритетных направлений взаимодействия двух стран — организация национальной системы здравоохранения, поставка и возможная организация производства медицинских изделий в Зимбабве, обмен знаниями и технологиями, содействие процессу медицинского образования.

Кроме того, стороны договорились продолжать сотрудничество по подготовке кадров. «Сейчас в нашей стране 91 гражданин Зимбабве получает медицинское образование, и мы видим потенциал для роста»,— уточнил господин Мурашко.

В июне на пленарной сессии ПМЭФ президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва провел встречу с Владимиром Путиным. Он поблагодарил российского президента за поставки российских удобрений, а также предложил несколько других сфер для сотрудничества на территории Зимбабве.

Подробности — в материале «Ъ» «Глашатай истин роковых».