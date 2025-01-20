В Ярославле землю под трамвайными путями передадут области

Мэрия Ярославля планирует передать земельные участки под трамвайными путями в собственность правительства области. Проект решения об этом мэрия внесла в муниципалитет Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

Всего планируется передать 24 участка. В них входят как существующие трамвайные линии, так и участки, предназначенные для строительства постоянных и временных путей. Как указывается в пояснительной записке, передача требуется для реализации концессионного соглашения о модернизации трамвая в Ярославле.

«Земельные участки передаются в связи с обращением министерства имущественных отношений Ярославской области»,— говорится в документе.

Напомним, полномочия по организации перевозок общественным транспортом в Ярославле переданы на уровень региона.

Антон Голицын