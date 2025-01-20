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Названа причина пожара в здании ярославской гостиницы

В Ярославле пожар на цокольном этаже гостиницы «Турист» на проспекте Ленина случился из-за «аварийного режима работы потолочного светильника». Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Пожар произошел в магазине велосипедов. Там рано утром 20 января работали 40 сотрудников МЧС на 12 единицах техники. Из здания эвакуировали восьмерых человек.

Пожар был ликвидирован спустя 40 минут после сообщения в МЧС. Огонь уничтожил два стеллажа и потолок на площади 15 кв.м. и закоптил потолок и стены на общей площади 160 кв.м.

Алла Чижова

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