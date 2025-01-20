Экс-глава самарского детсада подозревается в присвоении 1 млн рублей

Следователи регионального СУ СК РФ возбудили уголовное дело в отношении бывшей заведующей самарским детсадом. Ей инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Противоправную деятельность подозреваемой пресекли сотрудники УФСБ РФ по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022-2023году подозреваемая поручила сотрудникам бухгалтерии внести в кадровую и финансовую документацию фиктивные сведения о трудоустроенных лицах, которые не исполняли свои обязанности. Это позволило бывшему руководителю учреждения похитить деньги из фонда оплаты труда.

Сумма причиненного ущерба превысила один млн руб. На причастность к этому преступлению проверяются другие лица.

Георгий Портнов