Прикамье вошло в лидеры среди регионов по сбалансированному питанию

Проект «Если быть точным» опубликовал рейтинг здорового питания среди субъектов Российской Федерации. По данным исследования, Пермский край попал в группу регионов, где проблема сбалансированного питания выражена низко. В рейтинге «здоровых» регионов Прикамье оказалось на седьмом месте, пропустив вперед регионы Кавказа, а также Самару, Чувашию, Санкт-Петербург и Севастополь, обогнав на одну строчку Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Главный критерий исследования — уровень сбалансированности питания. Как сообщает «Ъ», аналитики «Если быть точным» разделили статистические показатели на две группы: индикаторы адекватности продуктового потребления (хлебные продукты, овощи, фрукты, молочные продукты и мясо, за исключением субпродуктов), а также индикаторы факторов риска (жир и сахар). Потребление групп пищевых продуктов — зерновые, молочные, мясопродукты (исключая колбасы), овощи, фрукты — было рассчитано в г/1000 ккал. Критически значимые факторы риска (общий жир, насыщенные жиры, добавленный сахар, добавленная соль) оценивались в процентах общей энергии рациона. Потребление каждой категории продуктов аналитики оценивали по 10-балльной шкале.

В итоге авторы рейтинга пришли к выводу, что 37,3% энергии жители Прикамья получают из жиров, 12,6% — из сахара. Суточное потребление сахара составляет 2,6 г на 1 тыс. ккал.

Самыми неблагоприятными регионами с точки зрения питания стали Мордовия, Карелия, Ивановская область, Бурятия и Забайкалье. При этом исследователи отмечают, что в большинстве российских регионов потребляют много жира, соли и сахара.