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В Оренбурге возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) в отношении жительницы Оренбурга. Об этом сообщает Су СК России по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в августе прошлого года обвиняемая на своей странице в соцсети разместила изображение «нацистской символики, расположенной поверх символа воинской славы России — Георгиевской ленты». Изображение сопровождалось надписью, «являющейся исторически недостоверной, осквернив тем самым символ воинской славы России — Георгиевскую ленту».

В отношении жительницы Оренбурга избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователь проводит следственные действия для установлениях обстоятельств, совешенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы.

Руфия Кутляева

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