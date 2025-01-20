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Замглавы администрации губернатора Ярославской области стал Андрей Скоркин

Заместителем руководителя администрации губернатора Ярославской области назначен Андрей Скоркин. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Андрей Скоркин

Андрей Скоркин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Андрей Скоркин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Скоркин работает в правительстве области с 2022 года, он был помощником главы региона и возглавлял рабочую группу «Губернаторского контроля». Теперь он возьмет на себя дополнительные обязанности, при этом продолжит курировать сразу несколько направлений: организационно-контрольное управление правительства области, «Губернаторский контроль», деятельность Координационного совета внештатных специалистов здравоохранения.

«Блок администрации губернатора выполняет большой объем работы с отчетностью, но нам важно осуществлять контроль и по документам, и по факту – что и где сделано, какие есть сложности и как их преодолеть»,— объяснил назначение господин Евраев.

Алла Чижова

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