Замглавы администрации губернатора Ярославской области стал Андрей Скоркин

Заместителем руководителя администрации губернатора Ярославской области назначен Андрей Скоркин. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Скоркин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Андрей Скоркин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Скоркин работает в правительстве области с 2022 года, он был помощником главы региона и возглавлял рабочую группу «Губернаторского контроля». Теперь он возьмет на себя дополнительные обязанности, при этом продолжит курировать сразу несколько направлений: организационно-контрольное управление правительства области, «Губернаторский контроль», деятельность Координационного совета внештатных специалистов здравоохранения.

«Блок администрации губернатора выполняет большой объем работы с отчетностью, но нам важно осуществлять контроль и по документам, и по факту – что и где сделано, какие есть сложности и как их преодолеть»,— объяснил назначение господин Евраев.

Алла Чижова