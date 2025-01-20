В начале недели без света могут остаться 98 улиц Сочи

В понедельник, 20 января, без света могут остаться 98 улиц Сочи. Временные изменения связаны с плановыми ремонтными работами на электрооборудовании. Специалисты планируют завершить необходимые работы до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

До 19:00 света может не быть на улицах Светогорская, Петровская, Ярославская, Ленинаканская, Щербиновская, Костромская, Тимашевская, Мясникяна, Старошкольная, Диброва, Крамского, Мостовая, Заречная, Междуреченская, Авиационная, Демократическая. Без электроэнергии без света могут остаться жители улиц Кирова, Насыпная, Грибоедова, Учительская, Тургенева, Джигитская, Докучаева, Пионерская, Пластунская, Дагомысская, Докучаева, Ломоносова.

В Сочи из-за работ света может не быть в переулках Шоссейный, Ленинаканский, Ближний. Жители сел Агой, 4-я Гунайка, 1-я Гунайка, Мессажай, Шаумяновка могут столкнуться с ограничениями в подаче электроэнергии.

В начале недели без света могут остаться жители поселков Алексеевское, санатория Агрия, Лазаревское, Дагомыс, Лоо. Полный перечень можно найти в Telegram-канале Сочинских электросетей.

Мария Удовик