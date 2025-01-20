В Оренбуржье трагически погиб замглавы пожарной службы

Заместитель начальника службы пожаротушения — начальник дежурной смены пятого пожарно-спасательного отряда подполковник внутренней службы Александр Горшков трагически погиб в понедельник, 20 января, в Оренбургской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Александр Горшков погиб на 42-ом году жизни при исполнении служебных обязанностей. Он работал в пожарной охране с 2000 года и много раз был отмечен ведомственными наградами.

Ведомство отмечает высокий профессионализм Александра Горшкова, в том числе при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. У него остались жена и несовершеннолетний ребенок.

Георгий Портнов