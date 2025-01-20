Полеты из Перми в Минск начнутся в апреле

Авиакомпания «Икар» открыла продажу субсидируемых билетов на рейсы из Перми в Минск. Минимальная цена билета составляет 4,5 тыс. руб. Первым на это обратил внимание портал Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: аэ Фото: аэ

Первый рейс запланирован на 1 апреля, цена билета начинается от 4,5 тыс. руб. Полетная программа рассчитана до 25 октября 2025 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в декабре 2024 года авиакомпания «Икар» вновь была отобрана краевым минтрансом для субсидируемых полетов из Перми в Минск. Всего планируется осуществить 60 парных рейсов. Размер годовой субсидии составит 64,4 млн руб. (не более 1 млн руб. на один парный рейс). Частота рейсов — один раз в неделю. Объем субсидирования в 2024 году составлял 67,4 млн руб.