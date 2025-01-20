В Кургане поставщик оборудования для «IT-куба» оштрафован на 2,8 млн рублей

Поставщик оборудования для курганского центра цифрового образования детей «IT-куб» оштрафован на 2,8 млн руб. за нарушение сроков исполнения контракта. Административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение предусмотренных контрактом обязательств) возбудила прокуратура города, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе, прокуратура установила, что в июне 2024 года Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова заключил контракт на поставку образовательных наборов для «IT-куба». Но в установленный договором срок организация не исполнила обязательства.

По результатам рассмотрения административного дела юридическому лицу назначен административный штраф в размере 2,8 млн руб. Центр необходимым оборудованием обеспечил другой поставщик.

По информации, опубликованной на портале госзакупок, в июне прошлого года колледж заключил договор на поставку образовательных наборов с ООО «Диджитал роботикс системс» (Санкт-Петербург). Стоимость контракта составила 5,7 млн руб. Срок исполнения договора — 31 августа 2024 года. 23 июля заказчик принял решение об одностороннем отказе от контракта. Компания включена в реестр недобросовестных поставщиков.