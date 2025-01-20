В Челябинскую область запретили ввоз 24 кг меда из Таджикистана

С начала января сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с Челябинской таможней при контроле ввозимой продукции в аэропорту установили 11 фактов нарушения международного законодательства. В регион запретили поставки 23,8 кг меда и курута из Душанбе и Худжанда, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Продукция перевозилась в ручной клади пассажиров, жителей Республики Таджикистан. Выяснилось, что мед и курут не имеют документов, подтверждающих их безопасность. Товары помещены в изолированные условия хранения, их вскоре уничтожат.

В прошлом году в аэропорту Челябинска пресечено 459 попыток незаконного ввоза на территорию страны 781 кг продукции животного происхождения без документов. Вся она уничтожена.

Виталина Ярховска