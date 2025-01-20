Дом Лопатиной в Уфе продан за 6 млн рублей

Управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы выбрало победителя конкурса на право выкупить памятник архитектуры Дом Лопатиной на улице Аксакова, 82. Это московское ООО «Славянка», следует из сообщения на официальном сайте проведения торгов. Компания предложила выкупить объект культурного наследия за 6,5 млн руб. при начальной цене торгов 1 руб.

Двухэтажный дом площадью 310,8 кв. м и кадастровой стоимостью 3,2 млн руб. находится в неудовлетворительном состоянии. Утрачены инженерные коммуникации, деформированы цоколи и отмостки, частично отсутствуют окна и двери.

Покупатель должен в течение трех лет после перехода права собственности оформить в аренду участок под зданием, разработать проект на проведение реставрационных работ и приспособление объекта к современному использованию.

Здание построено в конце XIX века. Сначала оно было одноэтажным, в конце XX века был возведен второй этаж из дерева, где квартиры сдавались в наем. Первый, кирпичный, этаж использовался для торговли. После революции дом был муниципализирован и до 2010 года использовался как многоквартирный.

ООО «Славянка», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июне 2024 года. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владельцем является Никита Шалеев. Ему принадлежат также компании «Келья», «Вотчина», «Достояние», «Ойкос» и «Русские традиции».

Майя Иванова