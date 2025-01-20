ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения потребителей северо-запада Башкирии

Нефтекамские электрические сети ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») завершили реконструкцию подстанции «Арлан». Сетевики демонтировали устаревшее электромеханическое устройство центральной сигнализации. Вместо него установили шкаф центральной аварийно-предупредительной звуковой и световой сигнализации на базе микропроцессорного терминала. Шкаф отечественного производства имеет многочисленные преимущества по сравнению с электромеханическими аналогами. Прежде всего, он отличается длительным сроком службы, более надежен и способен обеспечить непрерывный мониторинг и контроль за работой оборудования релейной защиты и автоматики (РЗА).

Ведущий инженер ПО «НЭС» Павел Хлебников (слева) и инженер Валерий Галиахметов ведут наладку шкафа центральной сигнализации на ПС «Арлан»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Благодаря проведенной работе повысилась надежность электроснабжения многочисленных населенных пунктов Краснокамского района Башкирии, а также нефтедобывающих предприятий.

Работа по замене электромеханической аппаратуры РЗА на микропроцессорную является одним из приоритетов технической политики ООО «Башкирэнерго». В частности, в Нефтекамских электросетях в последние годы реконструкция с заменой была проведена на подстанциях «Тюльди» и «Редькино». В ближайшие годы планируется монтаж аналогичных микропроцессорных шкафов на подстанциях «Янаул» и «Татышлы».

ООО «Башкирэнерго»