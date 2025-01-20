В Орске обнаружена свалка отходов от паводка на площади 15 тыс. кв. метров

Прокуратура выявила свалку мусора и стройматериалов, которые вывозились с затопленных паводком территорий, на земельном участке площадью более 15 тыс. кв. м. Нарушение было зафиксировано во время проверки. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что с апреля по июль 2024 года юридическое лицо, которое отвечает за эксплуатацию полигона, накапливало отходы на территории возле другой свалки. В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Орска с иском к ответственной организации и потребовала привести земельный участок в надлежащее санитарное состояние.

Иск был удовлетворен. Также в отношении директора указанной организации было возбуждено административное дело о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований (ч. 4 ст. 6.35 КоАП РФ) и нарушений норм в сфере охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). По итогам рассмотрения материалов фирму оштрафовали.

Георгий Портнов