В Орске обнаружена свалка отходов от паводка на площади 15 тыс. кв. метров
Прокуратура выявила свалку мусора и стройматериалов, которые вывозились с затопленных паводком территорий, на земельном участке площадью более 15 тыс. кв. м. Нарушение было зафиксировано во время проверки. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Надзорное ведомство установило, что с апреля по июль 2024 года юридическое лицо, которое отвечает за эксплуатацию полигона, накапливало отходы на территории возле другой свалки. В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Орска с иском к ответственной организации и потребовала привести земельный участок в надлежащее санитарное состояние.
Иск был удовлетворен. Также в отношении директора указанной организации было возбуждено административное дело о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований (ч. 4 ст. 6.35 КоАП РФ) и нарушений норм в сфере охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). По итогам рассмотрения материалов фирму оштрафовали.