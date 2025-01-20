Нижегородская область поднялась на 19 место по уровню преступности

Количество преступлений в Нижегородской области в 2024 году снизилось на 10,5% по сравнению с показателями 2023 года. По уровню преступности область оказалась на 19 месте в России, подсчитало «РИА Новости». В 2023 году регион занимал в этом рейтинге 27 строчку.

В 2024 году в регионе регистрировалось 109,5 преступления на 10 тыс. жителей. Число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 8,5% — до 33,5 на 10 тыс. жителей.

Самое большое количество преступлений на 10 тыс. жителей зарегистрировано в Карелии (214,5), Ненецком автономном округе (207,7) и Республике Алтай (203,4), они занимают последние строчки рейтинга.

В лидерах рейтинга — Чечня (16,6), Ингушетия (36,8) и Дагестан (42,9). Общее количество преступлений за год снизилось в 57 регионах России.

Ксения Кучерявых