В Ростове проходит акция по сбору новогодних деревьев

20 января, с 10 до 13, ростовчане могут сдать на экологичную утилизацию ели и сосны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Сбор проходит в Ворошиловском районе на пр. Королева, 1д на автомобильной парковке торгового центра «Интерио», в Железнодорожном районе на ул. Стачки, 28, на стоянке напротив стадиона «Локомотив», в Кировском районе на ул. Пушкинская, 214 на площадке перед общежитием медицинского университета, в Ленинском районе на ул. Нансена/пер. Джамбульский, в Октябрьском районе на ул. Петренко, 1 и в Первомайском районе на ул. Шолохова, 246А на автомобильной парковке парка Авиаторов.

Все собранные деревья доставят в ландшафтный парк «Лога» для переработки на корм животным.

Регоператор также будет принимать новогодние деревья с 20 по 24 января по адресу: пер. 1-й Машиностроительный, 18 в любом объёме.

За складирование новогодних деревьев на контейнерных площадках в больших объёмах запрещено и грозит штрафом.

Ева Китаева