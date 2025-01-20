«Аэрофлот» увеличил перевозку пассажиров через Красноярск в 2024 году на 38%

Перевозки пассажиров через Красноярск авиакомпании «Аэрофлот» в прошлом году выросли на 38% в годовом выражении до 2,16 млн человек, говорится в сообщении перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Из них 1,8 млн (+31%) пришлось на внутренние направления и 350 тыс. пассажиров (рост в 1,8 раз) – на международные.

В число самых популярных внутренних маршрутов авиакомпании через красноярский аэропорт вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Благовещенск, Иркутск, Екатеринбург и Новосибирск. Самыми востребованными международными направлениями стали Пхукет, Ташкент и Ош.

Красноярский аэропорт является для «Аэрофлота» вторым базовым аэропортом после «Шереметьево». В июне прошлого года на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме авиакомпания и правительство Красноярского края заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписали губернатор Красноярского края Михаил Котюков и генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский. В рамках договоренностей регион продолжит развитие инфраструктуры красноярского аэропорта, «Аэрофлот» в свою очередь увеличит количество направлений и запустит прямое сообщение из Красноярска в города-миллионники центральной части России и региональные центры Дальнего Востока. Общий объем инвестиций в рамках соглашения составляет 5,7 млрд руб.

Лолита Белова