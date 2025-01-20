Скончался врач футбольного клуба «Пари НН» Владимир Коробейников

Врач футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Владимир Коробейников скончался 20 января после продолжительной болезни. Ему было 58 лет, сообщил гендиректор ФК Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Коробейников

Фото: ФК «Пари НН» Владимир Коробейников

Фото: ФК «Пари НН»

Владимир Коробейников родился в 1966 году в городе Шахунья Нижегородской области. Окончил Нижегородскую государственную медицинскую академию. Работал в МФК «Чайка» (Нижний Новгород), ФК «Энергетик» (Урень), ФК «Семенов», «Химик» (Дзержинск), «Зенит» (Пенза), «Волна» (Нижегородская область). С июня 2022 года был врачом молодежной команды «Пари НН», затем перешел в «Пари НН-2».

«Владимир Сергеевич был очень добрым и светлым человеком. У него было много друзей. Он прекрасно пел и играл на гитаре. Спасибо, доктор. Вечная тебе память»,— написал господин Мелик-Гусейнов.

Елена Ковалева