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В Ульяновске забрали на передержку агрессивную стаю собак

В Заволжском районе Ульяновска агрессивную стаю собак на проспекте Врача Сурова забрали на передержку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно действующему законодательству, животных следует отправить на передержку в приют для осмотра ветеринаром, где собакам сделают прививки от бешенства, стерилизацию и биркование. Если в течение 15 дней после этого собаки не будут проявлять агрессии, то их выпустят на волю.

Ранее глава города Александр Болдакин поручил профильному управлению совместно с администрацией района принять необходимые меры после жалоб жительницы Заволжья.

Андрей Сазонов

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