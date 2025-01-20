В Ульяновске забрали на передержку агрессивную стаю собак
В Заволжском районе Ульяновска агрессивную стаю собак на проспекте Врача Сурова забрали на передержку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Согласно действующему законодательству, животных следует отправить на передержку в приют для осмотра ветеринаром, где собакам сделают прививки от бешенства, стерилизацию и биркование. Если в течение 15 дней после этого собаки не будут проявлять агрессии, то их выпустят на волю.
Ранее глава города Александр Болдакин поручил профильному управлению совместно с администрацией района принять необходимые меры после жалоб жительницы Заволжья.