В Ульяновске забрали на передержку агрессивную стаю собак

В Заволжском районе Ульяновска агрессивную стаю собак на проспекте Врача Сурова забрали на передержку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно действующему законодательству, животных следует отправить на передержку в приют для осмотра ветеринаром, где собакам сделают прививки от бешенства, стерилизацию и биркование. Если в течение 15 дней после этого собаки не будут проявлять агрессии, то их выпустят на волю.

Ранее глава города Александр Болдакин поручил профильному управлению совместно с администрацией района принять необходимые меры после жалоб жительницы Заволжья.

Андрей Сазонов