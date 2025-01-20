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В Иркутске на 15 лет осудили организатора нападения на инкассатора

Октябрьский райсуд Иркутска вынес приговор организатору вооруженного нападения на инкассатора 12 лет назад. Подсудимого признали виновным в организации разбоя (ч.4 ст. 162 УК РФ), а также незаконной передаче огнестрельного оружия (ч.3 ст. 222 УК РФ). Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, фигурант дела спланировал ограбление ООО «Транссибирская пассажирская компания». Информацию о работе инкассаторов злоумышленник получал от знакомой своей жены, которая на тот момент работала в компании. Для нападения обвиняемый привлек двух мужчин, которым передал пистолет. В июне 2011 года на ул. Байкальская 126/2 в Иркутске привлеченные грабители напали на инкассатора, забрав у него сумку с 2 млн руб. Один из злоумышленников выстрелил в сотрудника компании, в результате чего от полученных травм пострадавший скончался в тот же день.

С места преступления грабители скрылись на автомобиле, который позже сожгли в лесу. «Похищенные средства распределили между всеми участниками преступления»,— говорится в сообщении.

В июне 2022 года нападавшие были задержаны. В апреле 2023-го один из исполнителей преступления, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был осужден на 5,5 лет колонии строгого режима.

Александра Стрелкова

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