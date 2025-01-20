Офис ВОП за 72 млн рублей достроили в Сочи

В Адлерском районе Сочи завершили строительство еще одного офиса врача общей практики. Как отметил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин, открытие офиса решит вопрос доступности медпомощи для почти 4,5 тыс. жителей Дубравного и Каштанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Не выезжая в центр Адлера, они будут проходить ежегодную диспансеризацию, вакцинацию, получать необходимые врачебные консультации и первичную помощь. ВОП рассчитан на прием 20 пациентов в смену», – отметил господин Прошунин.

Также мэр уточнил, что на строительство здания и закупку оборудования потратили порядка 72 млн руб.

В Сочи сформировали 14 земельных участков под учреждения первичного звена здравоохранения. В этот список входит, в частности, подстанция скорой помощи в селе Эсто-Садок. Власти курорта рассматривают возможность перспективного размещения ещё девяти ВОПов в Лазаревском, Хостинском и Адлерском районах.

Вячеслав Рыжков