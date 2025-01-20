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В Ярославле владелец сгоревшего ресторана требует 18 млн с экс-депутата

В Ярославле владелец сгоревшего ресторана «Сквер» подал в суд гражданский иск на 18 млн руб. к бывшему депутату муниципалитета Дмитрию Соколову, который обвиняется в поджоге заведения. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль» из зала суда.

Сгоревший ресторан

Сгоревший ресторан

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Сгоревший ресторан

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

20 января в Кировском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Соколова. Напомним, что, по мнению следствия, в октябре 2023 года ночью Соколов (на тот момент и.о. директора муниципального АО «Ярмарки Дзержинского района») поджег две бутылки с зажигательной смесью и бросил их в летнюю веранду кафе «Сквер» на Первомайском бульваре. В результате ресторан сгорел полностью, пострадала посетительница.

Теперь владелец заведения ООО «Инвестфуд» намерен взыскать ущерб с бывшего депутата.

«В настоящий момент в результате действий Соколова такому достаточно популярному ресторану пришлось прекратить свою деятельность»,— сообщила обвинитель.

Дмитрий Соколов обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и покушении на убийство двух и более лиц. По словам обвинителя, он совершил преступление в алкогольном опьянении, вину свою признает частично.

Алла Чижова

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