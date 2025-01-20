В Анапе запустили чат-бот для борьбы с травлей в школах

В Анапе заработал новый чат-бот «Ваша школа» для учеников разных классов, позволяющий анонимно сообщить о проблемах и случаях травли. Как уточнили в пресс-службе мэрии, сервис создан для оперативного решения сложных ситуаций, которые могут возникнуть в образовательных учреждениях города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При необходимости к работе подключаются психологи, медиаторы и сотрудники правоохранительных органов. Проект инициировали сотрудники управления образования и отдела по делам несовершеннолетних.

По словам вице-мэра Натальи Рябоконь, подростки часто боятся открыто рассказывать о своих переживаниях. Эксперт считает, что чат-бот станет связующим звеном между учениками и педагогами. Родители также могут воспользоваться сервисом — каждое сообщение будет рассмотрено.

Нурий Бзасежев