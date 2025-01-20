Суд включил 120 млн рублей в реестр требований кредиторов Goldman Group

Арбитражный суд Красноярского края включил в третью очередь реестра требований кредиторов ПАО УК «Голдман групп», принадлежащей бывшему депутату законодательного собрания Красноярского края Роману Гольдману, 120 млн руб. долга перед ООО «Цифра брокер».

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«Признать обоснованным и включить требование «Цифра брокер» в третью очередь реестра требований кредиторов должника ПАО УК «Голдман Групп» на основании решения Тверского районного суда Москвы от 11.03.2024 в размере 120,7 млн руб. по договору кредитной линии, в том числе 111 млн руб. долга, 9, 7 млн руб. процентов за пользование кредитом, 47,8 тыс. руб. неустойки»,— говорится в определении.

Из материалов дела следует, что кредитор в марте прошлого года обратился в Тверской районный суд Москвы с иском к ООО ТД «Мясничий», ПАО УК «Голдман Групп», Роману Гольдману о взыскании задолженности по кредитному договору.

Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ПАО УК «Голдман групп» (управляет всеми активами агрохолдинга Goldman Group) в декабре 2024 года. В отношении компании открыто конкурсное производство. Суд также признал банкротами три «дочки» холдинга: ООО «Объединениеагроэлита», ООО «Сибнефтьрезерв» и ООО «ТД Мясничий». Общая сумма требований кредиторов управляющей компании, включенных в реестр, на данный момент составляет почти 2 млрд руб.

Лолита Белова