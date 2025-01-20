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В Челябинской области номинальная зарплата выросла на 22%

В Челябинской области в январе-октябре 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата составила 69,1 тыс. руб. По сравнению аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 22,3%. При этом реальная зарплата выросла на 13,7%, сообщает Челябинскстат.

Индекс потребительских цен за январь-ноябрь 2024 года составил 107,6% к аналогичному периоду 2023 года. Оборот розничной торговли за этот промежуток времени достиг 957,8 млрд руб., что на 12,6% больше показателей 2023 года.

Виталина Ярховска

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