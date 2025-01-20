Уфимец, сбивший на самокате пенсионерку, предстанет перед судом
Прокуратура Калининского района Уфы направила в мировой суд уголовное дело в отношении 18-летнего уфимца по обвинению в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ), сообщила прокуратура Башкирии. Санкции по этой статье предусматривают до двух лет лишения свободы.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
По данным ведомства, в апреле 2024 года обвиняемый на арендованном самокате сбил 75-летнюю пенсионерку. Пострадавшая получила множественные травмы и тяжелые повреждения.
Обвиняемый признал вину полностью.