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Уфимец, сбивший на самокате пенсионерку, предстанет перед судом

Прокуратура Калининского района Уфы направила в мировой суд уголовное дело в отношении 18-летнего уфимца по обвинению в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ), сообщила прокуратура Башкирии. Санкции по этой статье предусматривают до двух лет лишения свободы.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в апреле 2024 года обвиняемый на арендованном самокате сбил 75-летнюю пенсионерку. Пострадавшая получила множественные травмы и тяжелые повреждения.

Обвиняемый признал вину полностью.

Олег Вахитов

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