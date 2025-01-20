Уфимец, сбивший на самокате пенсионерку, предстанет перед судом

Прокуратура Калининского района Уфы направила в мировой суд уголовное дело в отношении 18-летнего уфимца по обвинению в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ), сообщила прокуратура Башкирии. Санкции по этой статье предусматривают до двух лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в апреле 2024 года обвиняемый на арендованном самокате сбил 75-летнюю пенсионерку. Пострадавшая получила множественные травмы и тяжелые повреждения.

Обвиняемый признал вину полностью.

Олег Вахитов