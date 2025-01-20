Суд на Урале вынес приговор полицейским за смерть задержанного в машине ППС

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил сотрудников ППС полиции МУ МВД «Нижнетагильское» Павла Горшкова и Максима Онучина к 5 годам и 4 годам 11 месяцам колонии общего режима соответственно за смерть задержанного в служебной машине. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, вину сотрудники полиции не признали.

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По версии следствия, инцидент произошел 29 января 2023 года. В тот день Павел Горшков и Максим Онучин приехали на вызов к психиатрической больнице Нижнего Тагила. «Поводом к вызову полиции послужило агрессивное поведение Сергея Шамрина. Полицейские зафиксировали задержанного и засунули в служебный автомобиль головой вперед», — говорится в сообщении суда.

Следствие установило, что к моменту приезда к отделу полиции Сергей Шамрин был мертв из-за перелома шейного позвонка.

В понедельник, 20 января, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал Павла Горшкова и Максима Онучина виновными по п.п. «а,в,г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с причинением тяжких последствий, группой лиц). По решению суда они лишены права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов сроком на два года.

На момент оглашения приговора подсудимые не были уволены со службы.

Мария Шараева