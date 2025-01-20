Ярославль ждет похолодание

В Ярославле в первой половине недели похолодает до -13°С, однако с четверга в городе вновь будет тепло. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Днем в понедельник до +2°С и небольшие осадки, в ночь с понедельника на вторник ожидается -11°С. Во вторник будет -9°С и солнце, ночь со вторника на среду станет самой холодной на неделе: температура опустится до -13°С.

В среду будет уже до -6°С, в четверг потеплеет до 0°С, а в субботу — до +1°С. При этом по ночам во второй половине недели температура воздуха будет составлять -2°С и ожидается снег. В выходные прогнозируют осадки.

Алла Чижова