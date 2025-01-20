В Челябинске спрос на вторичное жилье вырос на 13%

В Челябинске в декабре 2024 года спрос на вторичное жилье вырос на 13% по сравнению с декабрем 2023 года. Средняя цена квартиры на этом рынке составила 4,9 млн руб., сообщает пресс-служба «Авито Недвижимость».

В целом по стране жители чаще всего искали двухкомнатные квартиры — их доля от общего спроса составила 33%. Вторыми по популярности оказались однокомнатные (29%), третьими — трехкомнатные (20%).

Что касается предложения готового жилья, то в Челябинске в декабре оно выросло на 23%. В среднем по стране этот показатель равен 6%, а сильнее всего выбор увеличился в Омске (+44%), Улан-Удэ (+39%), Кемерово (+29%) и Самаре (+28%).

Виталина Ярховска