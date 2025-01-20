В минтуризма Башкирии рассчитывают на «обеление» рынка после введения турналога

В министерстве предпринимательства и туризма Башкирии ожидают, что введение в муниципалитетах туристического налога даст положительный результат. В первую очередь новый налог «должен отразиться на "обелении" рынка, улучшении условий и комфорта для туристов и повышении качества и сервиса услуг», сообщили «Ъ-Уфа» в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

«В любом случае обозначенные налоговые меры во взаимосвязи с переформатированием регулирования деятельности средств размещения, их классификации, категорирования, и контрольно-надзорной деятельностью за ними в среднесрочной перспективе дадут ожидаемый положительный результат»,— сообщили в минтуризма.

При введении туристического налога нужно учитывать экономические, социальные и политические аспекты, анализировать возможные последствия и найти баланс между увеличением доходов бюджета и сохранением привлекательности региона для туристов, говорится в ответе на запрос «Ъ-Уфа».

Назвать объем налоговых сборов за год в министерстве затруднились, при этом указав, что объем платных услуг в сфере туризма за 11 месяцев прошлого года достиг в республике 19,4 млрд руб. По сравнению с 2023 годом сумма увеличилась на 19%, с 16,3 млрд руб.

Туристический налог, по данным регионального минтуризма, введен в трех городах, 26 муниципальных районах, в числе которых 12 районов, где сбор оплачивается в отдельных поселениях. От введения налога отказались в 34 муниципалитетах, в числе которых 28 муниципальных районов и шесть городов.

Наталья Балыкова