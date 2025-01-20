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обновлено 09:57

В Омске произошел пожар на заводе по производству полипропилена «Полиом»

В Омске на заводе по производству полипропилена «Полиом» произошел пожар. По данным МЧС, сообщение о возгорании было зарегистрировано в 8:57 по местному времени. В тушении были задействованы 18 спасателей и пять единиц техники.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что произошло возгорание резервуара из-за нарушения технологического процесса, сообщает прокуратура региона. Надзорным ведомством организована проверку по факту инцидента.

По данным регионального СУ СКР, один рабочий получил ожоги второй степени. К настоящему времени пожар ликвидирован.

ООО «Полиом» зарегистрировано 14 мая 2005 года. В 2012 году строительство производства завершилось, тогда же начались пусконаладочные работы. С июля 2019 года АО «Сибгазполимер» является единственным участником организации. Завод занимается производством полипропилена. По собственным данным компании, производственные мощности предприятия составляют 224 тыс. т продукции в год.

Александра Стрелкова

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