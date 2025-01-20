В бюджет Казани поступило 5,3 млрд руб. от управления муниципальной собственностью

В 2024 году в бюджет Казани поступило 5,3 млрд руб. от аренды и продажи муниципальной собственности. Это на 113% больше первоначальных бюджетных назначений. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

В прошлом году заключили семь договоров купли-продажи земельных участков на сумму 1,8 млрд руб. Основную часть денежных средств составляет продажа технической базы «Горводзеленхоза» по ул. Хади Такташа.

852,6 млн руб. поступило в бюджет города по договорам аренды земельных участков. В конце 2024 года в реестре комитета земельных и имущественных отношений насчитывалось более 4,6 тыс. договоров аренды участков на общую площадь более 1,2 тыс. га.

794,5 млн руб. поступило по договорам купли-продажи и соглашений о перераспределении земельных участков. В бюджет Казани направили 174,4 млн руб. по 177 договорам аренды объектов недвижимости.

Субъекты малого и среднего предпринимательства выкупили 27 объектов по преимущественному праву на сумму 254,7 млн руб.

Диана Соловьёва