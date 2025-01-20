Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директор строительной компании из Уфы обвиняется в невыплате зарплаты

В отношении директора ООО «Энергостройгарант» возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка прокуратуры Демского района Уфы установила, что с июля 2023 года по июль 2024 года компания задолжала троим сотрудниками зарплату на общую сумму более 400 тыс. руб.

ООО «Энергостройгарант», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в декабре 2017 года. Владельцем строительной компании является Александр Сигунов, директором — Андрей Бочков. Выручка в 2023 году составила 419,47 млн руб., чистая прибыль — 712 тыс. руб.

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...