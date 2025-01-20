Директор строительной компании из Уфы обвиняется в невыплате зарплаты

В отношении директора ООО «Энергостройгарант» возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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Проверка прокуратуры Демского района Уфы установила, что с июля 2023 года по июль 2024 года компания задолжала троим сотрудниками зарплату на общую сумму более 400 тыс. руб.

ООО «Энергостройгарант», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в декабре 2017 года. Владельцем строительной компании является Александр Сигунов, директором — Андрей Бочков. Выручка в 2023 году составила 419,47 млн руб., чистая прибыль — 712 тыс. руб.

Майя Иванова