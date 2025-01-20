В 2024 году приставы Прикамья арестовали имущество должников на 1,1 млрд рублей

В 2024 году сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю произвели почти 8,5 тыс. арестов имущества должников. На реализацию передано имущество общей стоимостью около 1,1 млрд руб., в результате продажи выручено 218 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

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Среди арестованного имущества лидирует коммерческая недвижимость. Первое место в списке заняло нежилое помещение площадью более 4,5 тыс. кв. м и стоимостью 75 млн руб., находящееся в Лысьве. На втором месте также нежилое помещение площадью 1,5 тыс. кв. м, расположенное в Перми на ул. Промышленной, 87, и оцененное в 52 млн руб. На третьем месте — офисные помещения в бизнес-центре «Синица» стоимостью 42 млн руб.

Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляет 7 млн руб. Именно за столько были реализованы на торгах 14 залоговых объектов недвижимости, в том числе кафе, автостоянка и три земельных участка.

В перечень самого необычного арестованного имущества вошли гусеничные дорожные фрезы, экскаватор-погрузчик, зерноуборочный комбайн «Енисей», стенд для диагностики топливной аппаратуры, кромкооблицовочный станок и термопластавтомат.